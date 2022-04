Feuer bricht Friseursalon in Peiner Innenstadt aus

Peine. Da ein Frisierstuhl brannte, musste die Feuerwehr in Peine zu einem Friseursalon in die Schützenstraße ausrücken. Zwei Anwohner kämpften mit Rauch.

Die Polizei ist in Peine am frühen Morgen des Freitag zu einem Brand in der Innenstadt gerufen worden. Es zeigte sich gegen 6.30 Uhr, dass in einem Friseursalon in der Schützenstraße ein Feuer ausgebrochen war.

Die Ortsfeuerwehren Peine und Stederdorf konnten den Brand schnell bekämpfen, die Bewohner, der darüber befindlichen Wohnungen, hatten das Haus bereits verlassen. Ursächlich war ein in Brand geratener Frisierstuhl.

Zwei Anwohner erleiden leichte Rauchgasvergiftungen

Die Ermittlungen dazu laufen und beziehen auch die Möglichkeit der Brandstiftung mit ein. Zwei Anwohner zogen sich bei Löschversuchen leichte Rauchgasvergiftungen zu und wurden im Rettungswagen und anschließend im Krankenhaus Peine behandelt. Insgesamt ist ein Schaden von geschätzten 80.000 Euro entstanden. Die Wohnungen des Hauses sind weiterhin bewohnbar. red

