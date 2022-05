Zwei Verletzte nach Streitigkeiten bei Privatparty in Peine

Zwei Verletzte sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in einer Peiner Wohnung. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen zwei Uhr während einer Feier in dem Mehrfamilienhaus in der Falkenberger Straße zunächst zu Streitigkeiten, ehe ein Mann ohne ersichtlichen Grund eine 57-jährige Frau mit der Hand und mit einer Getränkedose ins Gesicht geschlagen haben soll. Auch ein 66-jähriger Mann soll mit einer leeren Glasflasche in das Gesicht geschlagen worden sein.

Beide Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, ein Opfer musste mit dem Rettungsdienst in das Klinikum nach Peine gebracht werden. Der Täter soll den Ort später verlassen haben. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Unbekannte stehlen Pedelec aus Peiner Hausflur

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 1 und 7.30 Uhr aus einem Hausflur in Peine ein gesichertes Pedelec gestohlen. Nach Angaben der Polizei war der Tatort ein Mehrfamilienhaus in der Woltorfer Straße in Peine. Bei dem Rad handelt es sich um ein Pedelec der Marke NCM, Typ Moscow Plus. Der Schaden liegt bei 1500 Euro. Hinweise: (05171) 9990.

red

