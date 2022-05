Diebe stehlen in Peine Kupferkabel aus einem Rohbau

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch – zwischen 17 und 9 Uhr – sind bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Straße Rosenhagen in Peine gelangt. Aus dem Bau stahlen sie zirka 16 Meter von bereits teilweise verlegten Kupferkabeln im Wert von etwa 500 Euro, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Ebenso entwendeten sie Kupferkabel und eine komplette Kabeltrommel aus einem Rohbau in der Straße Bleicherwiesen. Hinweise: (05171) 9990.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Polizeinachrichten könnten Sie auch interessieren:

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Adenstedt

Eine Streife der Polizei hat am Mittwochabend gegen 20 Uhr einen 51-jährigen Autofahrer kontrolliert, der zuvor mit einem Auto in Adenstedt auf dem Mittelweg unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Ein Verfahren leiteten die Beamten ein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de