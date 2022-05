Feuerwehren rücken zu Dachstuhlbrand im Kreis Peine aus

Zu einem Scheunenbrand in Schwicheldt im Kreis Peine ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot am Freitagmorgen gegen 5.15 Uhr ausgerückt. Gemeldet wurde eine Scheune in Vollbrand in der Alten Krugstraße. Vor Ort bot sich für Einsatzleiter als auch Stadtbrandmeister Norbert Czyrnik ein anderes Bild, denn das Lagebild vor Ort ein ganz anderes. „Auf einem landwirtschaftlichen Hof brannten etwa 30 Quadratmeter in einem Dachstuhl. Dieser Brand konnte nach etwa einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden“, so Czyrnik weiter. Erst hieß es, dass irgendwo noch ein Dieseltank versteckt sein soll. Dies konnte so aber nicht bestätigt werden.

Die Löschversorgung vor Ort konnte dank eines neuen Fahrzeuges vorsorglich hergestellt werden: Das erst kürzlich in Dienst gestellte Tanklöschfahrzeug der Ortswehr Peine Kernstadt konnte gleich bei Eintreffen 5000 Liter Wasser fördern, was, wie Czyrnik berichtet, wertvolle Zeit ist, da sich die Einsatzstelle in einer Sackgasse befand und so eine konstante Löschwasserversorgung so nicht möglich war.

Zahlreiche Wehren aus dem Landkreis Peine im Einsatz

Im späteren Verlauf konnte dann aber eine lange Wegstrecke hergestellt und der Brand gelöscht werden. Im Einsatz neben der Freiwilligen Feuerwehr Schwicheldt waren auch die Wehren Peine Kernstadt, Rosenthal, Handorf, Fachzug Spüren Messen, Fachzug Atemschutz und diverse Fahrzeuge aus dem Landkreis Peine, wie beispielsweise der Einsatzleitwagen 2. Der Einsatz war nach etwa drei Stunden beendet. Zu Spitzenzeiten waren über 100 Einsatzkräfte vor Ort.

