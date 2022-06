Unfall auf der B1: Am Dienstagmorgen stieß ein Fahrzeug beim Auffahren auf die B1 aus Richtung Klein Gleidingen mit einem anderen Wagen zusammen. Drei Personen haben sich verletzt.

Polizei Peine Unfall hinter Lamme: B1 nach Peine am Dienstagmorgen gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B1 zwischen Lamme und Denstorf haben sich am Dienstagmorgen drei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei auf Nachfrage bekanntgibt, wollte ein Autofahrer kurz nach 7 Uhr von Klein Gleidingen auf die B1 in Fahrtrichtung Peine abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen VW-Fahrer aus Denstorf. Es kam zum Zusammenstoß, an dem auch ein drittes Fahrzeug beteiligt war.

Die B1 musste wegen der Bergungsarbeiten ab circa 7.30 Uhr von der Polizei für den Verkehr zwischen Braunschweig und Peine ab Lamme gesperrt werden. Mit Stand 10 Uhr ist die Straße wieder freigegeben.

Dieser Text wird aktualisiert

red

