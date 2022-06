Rock und Soul bei „Broistedt brennt“

Broistedt. Am Freitag beginnt das beliebte Festival zwischen den Produktionshallen bei Rausch ab 18 Uhr.

Kleines Festival ganz groß und für den guten Zweck: Am Freitag, 17. Juni, ist es so weit, und es wird wieder heiß bei „Broistedt brennt“, das bei Rausch Metalltechnik zwischen den Produktionshallen, Lise-Meitner-Straße 7, von 18 Uhr an stattfindet und die Besucher begeistern wird.

Selbstverständlich wird es musikalisch heiß – dafür sorgt auch die Coverband „Voodoo Lounge“, die kürzlich die Zusage für das Rock- und Soulfestival gegeben hat (wir berichteten). Wer die Rolling Stones liebt, sollte sich also auf den Weg nach Broistedt begeben und bei der Open-Air-Veranstaltung Musik vom Feinsten erleben.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neben der Stones-Coverband, die den krönenden Abschluss auf der kleinen Bühne geben wird, sind auch Smelter (überwiegend Rock aus Salzgitter und Ilsede) und Soul Service (Rock, Blues und Soul aus Braunschweig und Wolfsburg) am Start. Wie Organisator Uwe Rausch und der neue Rausch-Geschäftsführer Kai Raschper mitteilen, sollte die Veranstaltung eigentlich kostenlos sein. Offiziell bleibt das auch so, und es wird kein Eintrittsgeld genommen. Allerdings heißt es schon auf den Plakaten: „Zutritt durch

5-Euro-Spende“.

Übrigens: Ein Teil der Spenden kommt den SOS Kinderdörfern zugute, die damit Hilfsprojekte wegen des Krieges in der Ukraine finanzieren. Gewinn darf der Organisator bei „Broistedt brennt“ keinen machen. Letztlich sei das auch nicht der Anlass für das bewährte und beliebte Festival. Die Firma Rausch trägt sogar die Kosten, die eben nicht über Eintritt, Getränke und Speisen gedeckt werden können. Es wird ein rockiges und souliges Open-Air-Festival für den guten Zweck, das Corona-bedingt zwei Jahre nicht stattfand. Nun darf Broistedt endlich wieder brennen – musikalisch.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de