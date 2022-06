Pferdezuchtverein Hildesheim-Peine zeigt seine Fohlen

Peine. Am Mittwoch präsentiert sich der Nachwuchs des Pferdezuchtvereins Hildesheim-Peine in Hohenhameln

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Pferdezuchtverein Hildesheim-Peine zur Stutenschau geladen. 20 zwei- bis fünfjährige Hannoveraner Stuten stellten sich der Jury.

Nun präsentiert der Verein am Mittwoch, 22. Juni, seine Nachwuchsstars auf der Fohlenschau – auf dem Gelände des Reitvereins in Hohenhameln am Dehnenweg.

Um 17 Uhr stellen sich dann die Fohlen des Jahrganges 2022 der Bewertung der Jury. Der Pferdezuchtverein freut sich auf viele interessierte Zuschauer und Pferdefreunde, der Eintritt ist frei und es gibt etwas zu essen und zu trinken. Zudem hat der Organisator eine Tombola organisiert, bei der jedes Los gewinnt.

Übrigens: Bei der Stutenschau wurde um die Hannoveraner Prämienauszeichnungen konkurriert: „Cold Case“ von Conthargos x Quebec ging als Gewinner hervor.

red

