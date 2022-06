Paritätischer Wohlfahrtsverband Peine lädt zum Fachgespräch

Unter dem Motto „Damit wir sozial bleiben“ hat der Paritätische WohlfahrtsverbandNiedersachsen im Kreisverband Peine mit seinem Beirat die drei Landtagskandidaten Christoph Plett (CDU), Julius Schneider (SPD/beide Peine) und Meta Janssen-Kucz (Grüne/Leer) zum Fachgespräch eingeladen.

In einem knapp zweistündigen Austausch sind die Vertreter Paritätischer Mitgliedsorganisationen mit den Landtagskandidaten in eine rege Diskussion eingestiegen. „Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen in Niedersachsen – und so auch im Landkreis Peine“, fordert Brigitta Schubert, Leiterin Ambulant Betreutes Wohnen der Lebenshilfe Peine-Burgdorf. „Das Thema ist seit Jahren in der Diskussion und betrifft längst nicht nur Menschen in besonderen Lebenslagen oder aus einkommensschwachen Haushalten“, ergänzt Heike Horrmann-Brandt, Geschäftsführerin des Paritätischen Peine. Der Paritätische weist darauf hin, dass eine wohnungspolitische Wende durch mehr politische Steuerung und staatliche Eingriffe gebraucht werde.

Von allen wurde gesehen, dass Wohnungsmangel herrsche, heißt es in der Pressemitteilung. Der Bestand an Sozialwohnungen hätte sich in Niedersachsen in den vergangenen 20 Jahren auf knapp über 60.000 halbiert. Es wurde dabei kontrovers über die Einrichtung einer Landeswohnungsbaugesellschaft oder Genossenschaft diskutiert. Insgesamt seien sich alle einig: Es muss etwas passieren. Günther Becker von der Generationenhilfe Börderegion ergänzt um ein weiteres Problem: „Die zunehmende Bürokratisierung hemmt uns, agieren zu können“.

In einem zweiten Themenblock wurde über eine gute Zukunft für Kinder diskutiert. Eva Schlaugat vom ASB Peine meint: „Die Mitarbeitenden in Kitas müssen die Zeit und die Befähigung haben, Kinder frühzeitig zu fördern und Defizite zu erkennen“. Schlaugat verweist auf die Schuleingangsuntersuchungen in Peine, wonach 48 Prozent der Kinder nicht uneingeschränkt schulfähig sind.

Der Gedanke eines Jugendparlaments, um die Bedürfnisse der Jugendlichen zu erkennen, fände grundsätzlich Zustimmung. Mathias Reisewitz (Arcus Peine) appellierte, dass die Unterstützung für Junge Menschen insbesondere in psychischen Krisen verbessert werden müsse, da junge Menschen in der Praxis oft ohne angemessene Hilfsangebote dastehen würden.

Hermann Spörl von „Der Ring“ und Beiratsvorsitzender moderierte und führte durch die Veranstaltung: „Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband mischt sich ein, und der Mensch muss im Fokus aller politischen Entscheidungen stehen.“ Herrmann Spörl bedankte sich bei den Landtagskandidaten für den lebhaften Austausch.

red

