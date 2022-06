Autofahrer weicht Reh aus – und drängt anderes Fahrzeug ab

Eine mögliche Unfallflucht hat sich am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 57 in der Gemeinde Vechelde ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Autofahrerin aus Groß Gleidingen kommend gegen 21.35 Uhr in Richtung Klein Gleidingen, als plötzlich ein ihr entgegenkommender roter VW Polo einem Reh auswich und auf ihren Fahrstreifen fuhr.

Daraufhin wich die Frau aus, kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Leitpfosten und streifte einen Baum. Der rote VW Polo entfernte sich vom Unfallort. Der Fahrer soll alleine in seinem Pkw gesessen haben. Am Auto der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Mögliche Zeugen, insbesondere eine Radfahrer, der vor Ort war, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter (05171) 9990 zu melden.

Umgekippte Feldspritze versperrte Kreisel bei Vechelde

Eine umgestürzte Feldspritze hat am Mittwoch in Vechelde für Verkehrschaos gesorgt: Gegen 15.15 Uhr versperrte das Gerät teilweise den Kreisverkehr an der Bundesstraße 1 bei Vechelde. „Der 28-jährige Traktorfahrer durchfuhr den Kreisverkehr, als aus ungeklärter Ursache die am Trecker befestigte Spritze zur Seite kippte und auf die Fahrbahn aufschlug“, berichtet Peines Polizei.

Zum Unfallzeitpunkt war die Spritze lediglich mit Wasser gefüllt, welches sich über die Fahrbahn und den Grünstreifen ergoss. Durch austretendes Hydrauliköl wurde die Straße verschmutzt – zusätzlich zu den Beschädigungen der Fahrbahndecke. Der Fahrer des Zuges blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

