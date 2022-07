Pilotprojekt in Wendeburg

Kohlrabi, Spinat und Möhren gedeihen in den in den Hochbeeten des Kindergartens prächtig.

Wendeburg. In Wendeburg ist ein Pilotprojekt gestartet: Landfrauen bauen mit Kindergartenkindern in Hochbeeten Gemüse an.