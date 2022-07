Betrunkene Fahrer, Schlägerei und Brandstiftung in Peine

Peine. Die Polizei hatte es in Peine mit Trunkenheitsfahrten zu tun, außerdem gab es eine Schlägerei und Unbekannte zündeten Heuballen an.

Die Polizei Peine berichtet diversen Delikten am Freitag und in der Nacht zu Samstag. Die Übersicht.

Am Freitag kam es gegen 12.50 Uhr in der Fußgängerzone in Peine zu einer Schlägerei. Aus bisher ungeklärten Gründen gerieten in der Breite Straße ein 43-Jähriger und ein 23-Jähriger aneinander. Dabei soll es laut Polizei Faustschläge gegen den Kopf gegeben haben, auch ein „Werkzeug“ soll zum Einsatz gekommen sein.

Die Polizei konnte die beiden Streithähne schließlich trennen, beide wurden leicht verletzt. Sie bekamen einen Platzverweis für die Innenstadt, zudem leitete die Polizei Strafverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ein.

Heuballen bei Schützenfest in Wipshausen angezündet

In Wipshausen haben Unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag gegen 2.30 Uhr mehrere Heuballen angezündet. Diese standen am Rathausring und dienten als Dekoration für das Schützenfest. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Es entstand Sachschaden, den die Polizei allerdings nicht beziffert. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein.

Betrunkene Fahrer in Peine erwischt

Auch zwei „Trunkenheitsfahrten“ konnte die Polizei Peine beenden. Zunächst stoppten die Beamten am Freitagabend gegen 20 Uhr einen 34-Jährigen BMW-Fahrer an der Kunzendorfer Straße. Als der Mann die Polizisten bemerkte, versuchte er, zu Fuß zu flüchten – erfolglos. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,34 Promille. Die Beamten veranlassten ein Blutprobenentnahme stellten den Führerschein sicher.

In der Nacht dann kontrollierte die Polizei den Fahrer eines E-Scooters. Der 46-Jährige ging den Beamten gegen 2 Uhr auf der Vöhrumer Straße ins Netz. 1,64 Promille ergab der Atemalkoholtest. Auch hier: Blutprobe, Führerschein weg. Beide Alkoholsünder erwarten laut Polizei nun entsprechende Strafverfahren. red

