Massenschlägerei in Peiner Südstadt – Polizei mit Großaufgebot

In der Peiner Südstadt kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot mit Beamten aus der ganzen Region vor Ort.

Wegen einer Schlägerei in Peine ist es am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei in der Südstadt gekommen. Kurz nach 21 Uhr war der Polizei eine Schlägerei in der Braunschweiger Straße Ecke Jägerstraße gemeldet worden. Als die Beamten eintrafen, standen sich jedoch bereits zwei Gruppen von je 30 - 50 Menschen gewaltbereit gegenüber.

Wegen der Menge an Menschen und weil einige sich bereits mit Schlagwerkzeugen bewaffnet hatten, forderten die Einsatzkräfte sofort Verstärkung an, die aus diversen Nachbarkreisen, Braunschweig und Wolfsburg anrückte.

Schlägerei in Peine weitet sich aus

Wie Stefan Weinmeister, Leiter Kriminalerermittlungsdienste der Polizei Peine, am späteren Abend berichtete, soll es laut ersten Erkenntnissen zwischen zwei Beteiligten zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Daraufhin kam es zu einem Zusammentreffen beider Parteien mit den jeweils hohen Aufkommen an Personen.

Aus einigen Nachbarkreisen, Braunschweig und Wolfsburg rückten Polizeikräfte an. Foto: Phil-Kevin Lux

Laut Weinmeister wurde das Opfer der ersten Auseinandersetzung mutmaßlich erheblich verletzt. Am Abend hatte die Polizei die Person noch nicht gefunden und ermittelt weiter. Einen mutmaßlichen Täter hat die Polizei aber bereits festgenommen. Ihm wird schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Polizei bis nach Mitternacht in der Südstadt

In der Peiner Südstadt war die Polizei bis weit nach Mitternacht vor Ort. Mindestend 30 Identitäten stellten die Beamten fest, dazu sprachen sie diverse Platzverweise aus, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Rettungskräfte waren in Bereitstellung, um bei Bedarf Verletzte zu versorgen.

