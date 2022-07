Unbekannte brechen in Peiner Supermarkt ein und stehlen Geld

Peine. In Essinghausen hatten es die Täter auf einen Supermarkt abgesehen. Am VfB-Platz brachen unbekannte in einen Gewerbebetrieb ein.

(Symbolbild) Zu einem Einbruch ist es in der Kunzendorfer Straße in Essinghausen (Kreis Peine) gekommen.

Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Lebensmittelgeschäft in der Kunzendorfer Straße in Essinghausen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben sie sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt verschafft und Bargeld erbeutet.

Es entstand ein Schaden von mindestens 1.300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine entgegen unter (05171) 9990.

Einbruch am VfB-Platz in Peine

Unbekannte Beute und Schaden im Wert von rund 1.000 Euro – das ist die Bilanz eines Einbruchs in einen Gewerbebetrieb am VfB-Platz in Peine. Am Sonntag haben Täter die Scheibe einer Zugangstür eines Gebäudes eingeschlagen. In den Innenräumen wurden zahlreiche Behältnisse nach Beute durchwühlt. Ob etwas erbeutet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Arbeitsmaschinen am Berkumer Weg in Peine gestohlen

Nachdem sie einen Grundstückszaun beschädigt hatten, sind unbekannte Täter auf ein Firmengelände auf dem Berkumer Weg in Peine gelangt und erbeuteten hier zwei Arbeitsmaschinen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1.600 Euro. Die Tat geschah zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu richten.

