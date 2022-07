Zuwachs für Klein Ilseder St.-Urban-Kirche

Viel zu feiern und auch etwas Abschiedsschmerz gab es in Klein Ilsede. Im Pfarrgarten an der St.-Urban-Kirche führte Pastor Lothar Dreyer die beiden frischgebackenen Lektorinnen Petra Franke und Gabi Scharbatke in ihre Ämter ein. Sie dürfen nun eigenständig Gottesdienste in der Gemeinde halten.

Durch den Lektorenkurs begleitete sie Pastor Dirk Bischoff, der den beiden gute Wünsche mit auf den Weg gab und sie als wahre Musterschülerinnen bezeichnete. Ebenfalls begrüßte Pastor Dreyer die neue stellvertretende Leitung des St.-Urban-Gospelchores, Lina Schöne. Für 30 Jahre Arbeit als Leiter des Posaunenchores erhielt Henning Schmedes eine Auszeichnung. Etwas Abschiedsschmerz machte sich dann abschließend auch noch breit, hatte doch Organistin Frederike Schilling letztmals einen Gottesdienst in Klein Ilsede begleitet. Berufliche Aufgaben führen sie nun nach Osnabrück.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand die Gemeindeversammlung statt, auf der sich Pastor Andreas Bartholl vorstellte. Der Dungelbecker Seelsorger soll künftig das verbundene Pfarramt von Klein Ilsede und Dungelbeck leiten. Damit endet die Vakanzzeit in St. Urban.

red

