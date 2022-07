Entrepreneurship der Renner im Gymnasium Groß Ilsede

In den letzten Monaten konnten zahlreiche Maßnahmen zur beruflichen Orientierung der Schülerinnen und Schüler pandemiebedingt nicht durchgeführt werden. Vor diesem Hintergrund organisierte das Gymnasium Groß Ilsede vom 27. Juni 1. Juli eine Projektwoche für den Schuljahrgang 12, um diese Schüler bei ihrem in ca. einem Jahr anstehenden Übergang in die Berufswelt zu unterstützen.

Die Schüler konnten dabei zwischen verschiedenen Projekten wählen. Auf besonderes Interesse stieß dabei der angebotene Workshop „Entrepreneurship“, für den sich insgesamt 29 Schüler gemeldet hatten. Der Workshop wurde von der Unternehmens- und Personalberaterin Finja Hilliger aus Berlin durchgeführt. Die Finanzierung konnte durch ein gemeinsames Engagement der Kiefer-Kate-Stiftung und des Fördervereins des Gymnasiums realisiert werden.

Den Businessplan kurz und knapp präsentieren

Ausgehend von dem Konzept von Hilliger haben die Schüler einen ersten Einblick in die zentralen Aspekte einer Unternehmensgründung bekommen. So wurden beispielsweise Finanzierungsmöglichkeiten, Gründungsziele und Marketing besprochen. Letztlich hatten die Schüler aber die Aufgabe, eine eigene Produktidee zu entwickeln und dafür einen Businessplan zu erstellen.

Den Abschluss der Woche bildete dann der sogenannte „Elevator Pitch“, Dabei konnten die Zwölftklässler ihren Businessplan für die Dauer einer Fahrstuhlfahrt präsentieren. Die beste Geschäftsidee wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Gewonnen hat das Konzept „Green Phone“ (nachhaltiges Handy). Aber auch die anderen Geschäftsideen wie z. B. „ParkDirect“ (Parkplatz-Such-App) oder „TS-23“ (Tiersensor für Autos) wussten zu überzeugen.

Am Ende waren alle angetan von der Veranstaltung – auch Hilliger zeigte sich begeistert von den Teilnehmern: „Ich habe den Workshop schon an zahlreichen Schulen durchgeführt, aber hier war das mit Blick auf Engagement, Kreativität und fachlichen Voraussetzungen der Schüler noch mal etwas ganz Besonderes – im absolut positiven Sinne.“ Thomas Müller, der von schulischer Seite für die Organisation der Projektwoche verantwortlich war, ergänzt: „Die durchgeführte Evaluation des Workshops hat gezeigt, dass das Projekt von den Schülern sehr positiv bewertet wurde und auch für ihren weiteren beruflichen Werdegang inspirierend war. Wir wollen das gerne wiederholen. Und ich habe gelernt, dass ‚Präsentation‘ jetzt ‚Pitch‘ heißt. Mal sehen, wie ich das in meinen eigenen Unterricht einbauen kann.“

