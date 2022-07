Feuer in Abbenser Wohnhaus – Polizei ermittelt zur Brandursache

Abbensen. In Abbensen hat Mittwochfrüh eine Küche in einem Wohnhaus gebrannt. Die Polizei berichtet zudem von Brandstiftungen in Peine und Vechelde.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Mittwoch einen Brand in Abbensen löschen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache – und will Brandstiftung nicht ausschließen. (Symbolbild)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es wohl zu verdanken, dass die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch einen Brand in Abbensen schnell löschen konnte. Der Zeuge hatte das Feuer gegen 2.20 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße Zum Buschberg bemerkt. „Die schnell eingetroffenen Wehren der Ortschaften Abbensen, Edemissen, Eddesse, Oedesse und Plockhorst waren mit zahlreichen Einsatzkräften zur Brandbekämpfung eingesetzt“, erklärt die Polizei.

Von der Freiwilligen Feuerwehr Edemissen heißt es, dass die Küche brannte – und die Anwohner nicht im Gebäude waren.

Nachdem das Feuer gelöscht war, nahmen Experten der Polizei die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf. Bislang kann die Polizei nicht ausschließen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Wie hoch die Schadenssumme ausfällt, ist ebenfalls noch unklar.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden.

Unbekannte zünden in Peine Alpapiercontainer an – und in Vechelde eine Parkbank

In der Peiner Hopfenstraße haben Unbekannte am Dienstagabend einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt – „offensichtlich vorsätzlich“, wie Peines Polizei berichtet. Es brannte demnach gegen 22.40 Uhr. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass an dem Container erheblicher Schaden entstand. „Der verursachte Schaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen.“ Hinweise auch hier an: (05171) 9990.

Zudem ermittelt die Polizei wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung in Vechelde. Am Alten Bahnhof haben Unbekannte am Dienstag gegen 11.40 Uhr eine Parkbank in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf nahestehende Bäume übergreift. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Hinweise an die Polizei Vechelde: (05302) 930490.

