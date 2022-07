Neue Verkehrsführung auf der B 144 zwischen Ilsede und Peine

Fahrbahnsanierung wechselt in den zweiten Bauabschnitt: Im Rahmen der Arbeiten zur Fahrbahnsanierung auf der B 444 zwischen Groß Ilsede und dem Ortseingang Peine (Abfahrt B 65) erfolgt im Bereich der Ilseder Mühle die Umstellung vom ersten in den zweiten Bauabschnitt. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag in Wolfenbüttel hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, werden die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Ilsede bis Mittwochabend, 27. Juli, fertiggestellt. Am Donnerstag, 28. Juli, wird dann im Laufe des Tages der fließende Verkehr auf die andere (westliche) Seite umgelegt. Damit ist nur noch ein Abfahren von der B 65 (Fahrtrichtung Braunschweig) in Fahrtrichtung Ilsede möglich. Alle anderen Auf- und Abfahrten werden gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.

Die Zufahrt zum Klinikum Peine (Virchowstraße) bleibt auch im zweiten Bauabschnitt aus beiden Fahrtrichtungen aufrechterhalten.

Die großräumigen Umleitungen für den Durchgangsverkehr bleiben bestehen. Die Bauarbeiten in diesem Bereich sollen bis Ende August andauern.

red

