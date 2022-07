Lengedes Flohmarkterlös ist für den guten Zweck

Vor kurzem fand der Flohmarkt unter dem Motto „Für Jung und Alt“ in Lengede statt – die Bewohnerinnen und Bewohner der Ortschaft haben dort auf ihren Grundstücken Gegenstände angeboten, die sie selbst nicht mehr benötigen. Durch den Verkauf von selbst gebackenem Kuchen, Kaffee und Bratwurst ist die stolze Summe von 820 Euro zusammengekommen, die Organisatorin Birgit Jüngling nun spenden wird. Ein Teil davon geht dabei an die Gemeinde Lengede für ukrainischen Kinder unter 18 Jahre. Der weitere Teil geht an die Generationenhilfe Lengede.

„Vielen Dank an alle Teilnehmer, Besucher und Helfer. Durch eure Teilnahme haben wir diese Spendensumme zusammenbekommen, die unser Ziel übertroffen hat“, berichtet Jüngling. Auch im kommenden Jahr soll es wieder einen Flohmarkt geben, der weiterhin von Zuhause stattfinden soll – allerdings an nur einem Tag und nicht an zwei Tagen. „Es wird wird ein Sonntag sein“, verrät die Organisatorin. Wer den Wunsch hat, dass der Flohmarkt weiterhin an zwei Tagen veranstaltet werden soll, kann sich per Mail an flohmarkt-lengede@gmx.de wenden.

Jüngling betont: „Es steckt viel Arbeit dahinter, jedoch ist es für einen guten Zweck – und daher lohnt sich der Aufwand. Es ist auch ein Andenken an meine Freundin Ulrike Uwen. Es war unser Ziel, dass man an Alle denken sollte und nicht nur an sich und seine Vorteile. Der Spaß soll im Vordergrund stehen, etwas zu verkaufen – und vor allem der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern ist wichtig. Das Motto heißt: ,,Zusammenhalten und weitermachen’’.

red

