Lebendige Kooperation der IGS Peine und Edemissen

Bereits im Jahr 2019 haben die Integrierten Gesamtschulen Edemissen und Peine eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel der vereinbarten konzeptionellen Zusammenarbeit ist es, Schüler der IGS Edemissen an die Oberstufe der IGS Peine zu führen. Mit dem kommenden Schuljahr wird dieser Plan nun erstmals in die Tat umgesetzt. 40 Schüler werden von Edemissen nach Peine wechseln. „Damit werden wir im 11. Jahrgang sechszügig werden“, berichtet Ulla Pleye, Schulleiterin der IGS Peine.

Um den Übergang für die neuen Elftklässler in die neue Schule so reibungslos wie nur möglich zu gestalten, standen die Schulleitungen, Tutoren und Oberstufenkoordinatoren beider Schulen in den vergangenen Jahren stetig im Austausch. „Unsere Lehrer der Sekundarstufe I haben im Unterricht des 11. Jahrgangs der IGS Peine hospitiert, um die Schüler bestmöglich vorbereiten zu können. Diese Kooperation bringt Sicherheit für unsere Schüler und deren Eltern, da die Plätze in der gymnasialen Oberstufe an der IGS Peine für sie gesichert sind,“, erklärt Yasemin Cirakbel, Leiterin der IGS Edemissen.

Der gesamte neue 11. Jahrgang konnte die neue Schule sowie die Lehrer bereits an vier Schnuppertagen kennenlernen. „Für unsere beiden Schulen stellt diese Kooperation eine große Bereicherung dar, denn wir alle Lernen von dieser Zusammenarbeit und können unsere Standards anhand der gemachten Erfahrungen anpassen“, berichten die beiden Schulleiterinnen.

