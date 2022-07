Unfallverursacher in Peine macht sich über Verletzte lustig

Ein Unfallverursacher hat sich in Peine auf der Wiesenstraße über eine geschädigte Radfahrerin lustig gemacht. Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass beide am Unfall beteiligte Radfahrer einen Radweg in unzulässige Richtung befuhren, berichtet die Polizei.

Ein derzeit unbekannter Radfahrer habe die 55-jährige Fahrerin überholt. Hierbei soll er telefoniert haben. Aus unbekannten Gründen stießen beide Fahrer zusammen. In Folge des Zusammenstoßes kam die 55-jährige Frau zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Verursacher habe sich anschließend über den Sturz lächerlich gemacht.

Die Polizei Peine sucht nach Zeugen des Fahrrad-Unfalls auf der Wiesenstraße

Der Flüchtige könne wie folgt beschrieben werden: Etwa 175 Zentimeter, circa 25 Jahre, trug ein Sportshirt und eine Bauchtasche. Der Mann hatte einen nach oben zusammengebunden Zopf. Die anderen Haare sollen kurz gewesen sein.

Zeugenhinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 entgegen.

Polizei ermittelt in Vechelde wegen eines räuberischen Diebstahls.

Ein 29-jähriger Tatverdächtiger ist am Montag von einer Zeugin bei einem Ladendiebstahl in Vechelde im Kreis Peine beobachtet worden. Der Hinweisgeberin sei laut Polizei aufgefallen, dass der Mann Diebesgut in einem Lebensmittelgeschäft in der Bodelschwinghstraße in seinen Rucksack gesteckt und anschließend versucht hatte, das Geschäft zu verlassen.

Auf seiner Flucht habe er eine Mitarbeiterin zur Seite geschubst. Hierbei erlitt die Frau Verletzungen am Oberarm. Angaben zum Diebesgut können nicht gemacht werden. Der Mann flüchtete anschließend. Eine Identität des Mannes stand zu diesem Zeitpunkt nicht fest.

Bereits einen Tag später, gegen 740 Uhr, sei der Mann erneut in der Filiale erschienen und habe angegeben, dass er angeblich einen persönlichen Gegenstand am Vortag im Geschäft verloren habe. Gegenüber der Belegschaft sei er zu diesem Zeitpunkt sehr aufbrausend gewesen. Auf Grund dessen alarmierten die Hinweisgeber die Polizei. Die Polizei konnte nunmehr die Identität des Mannes feststellen und somit auch die Tat am Vortag aufklären. Die Beamten sprachen gegen den Mann einen Platzverweis aus.

Täter klauen Arbeitsmaschinen in Lengede

Unbekannte Täter gelangten im Sanddornring in Broistedt im Kreis Peine auf ein Baugrundstück und zerstörten hier das Vorhängeschloss eines Baucontainers. Aus dem Inneren entwendeten die Täter mehrere Arbeitsmaschinen wie Flex, Sägen und Stemmhammer und verursachten einen Schaden von mindestens 500 Euro, so die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lengede unter der Telefonnummer (05344) 915670 entgegen.

red

