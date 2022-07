8500 Euro Spende für Werkstätten in Berkhöpen

Das Turnier ist ein fester Bestandteil im Spielkalender der Edemisser Golferinnen und Golfer: Der Berkhöpen-Cup, ausgerichtet vom Golfclub Peine-Edemissen als Benefizturnier, fand auch in diesem Jahr wieder statt. Und auch diesmal war der Cup ein Erfolg auf ganzer Linie. Insgesamt sind 88 Golferinnen und Golfer – bei dem Turnier, das in der bei Golfern beliebten Sonderform als Chapman-Vierer gespielt wurde – an den Start gegangen.

Neben dem Bruttopreis, der an das Duo Dirk Ehlert und Michael Wendt ging, wurde auch in drei Klassen um die Nettopreise sowie um Sonderpreise gespielt. Erfreulich: Die Spendensumme, die eingesammelt werden konnte, beläuft sich auf insgesamt 8500 Euro, welche durch den Vizepräsidenten des Vereins, Achim Ritter, an die Lebenshilfe für die Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Berkhöpen übergeben wurde. Neben den Startgeldern des Golfclubs wurde die Summe vom Inner Wheel Peine-Lehrte und dem Rotary Club Peine aufgestockt.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gegrilltes gab es auch: Da die Clubgastronomie erst im August wieder öffnet, hat das Team der Wendezeller Stuben für die Teilnehmer Leckeres vom Grill gezaubert. „Ein Dank geht neben der Unterstützung durch Rotary und Inner Wheel auch an die weiteren Sponsoren für die jahrelange Unterstützung. Das Autohaus Gebr. Schmidt und die Albert Elligsen GmbH sowie an alle, die teilgenommen haben. Eine Wiederholung im kommenden Jahr ist geplant“, versprechen die Organisatoren.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de