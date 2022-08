Kreis Peine: Mobiler Blitzer von Unbekannten mit Farbe besprüht

Unbekannte Täter haben in Peine in der Straße Am Ottos Hof in der Zeit zwischen dem 23. Juli, 22 Uhr, und dem 25. Juli, 9 Uhr, einen Blitzer mit Farbe besprüht und hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht, berichtet die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 entgegen.

Täter entwenden Metallrahmen in Lengede

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 20. Juli gegen 10.30 Uhr zu einem Diebstahl eines goldfarbenen Metallrahmens vor dem Gebäude des Festsaals in der Peiner Straße in Klein Lafferde in Lengede. Die Hinweisgeber hatte einen neuen Metallrahmen für zwei Werbeschilder kurzfristig auf dem Gehweg an einer Mauer abgestellt, so die Polizei. Während die Männer Vorbereitungshandlungen zur Befestigung trafen, hatten sie aus einer gewissen Entfernung beobachten können, wie die Insassen eines weißen Transporters am Straßenrand gehalten hatten, heißt es weiter.

Beide Männer hatten nach einem kurzen Moment laut Meldung das Fahrzeug verlassen und den Rahmen eingeladen. Anschließend seien die Tatverdächtigen weitergefahren. Eine Beschreibung der Männer sei nicht möglich. Der Metallrahmen hat eine Höhe von etwa 110 Zentimeter und eine Breite von etwa 80 Zentimeter. Die Schadenshöhe beträgt etwa 900 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lengede unter der Telefonnummer (05344) 915670 entgegen.

Täter drangen in Lengede in einen Container ein

Unbekannte Täter haben sich zwischen Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag 7 Uhr einen widerrechtlichen Zugang durch ein Fenster des Testzentrums Am Kreis in Lengede verschafft und im Tatverlauf Bargeld und ein elektronisches Gerät entwendet. Es entstand ein Schaden in niedriger dreistelliger Höhe, so die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lengede unter der Telefonnummer (05344) 915670 entgegen.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Durch einen unbekannten Täter wurde ein hölzerner Absperrbalken am Mittwoch gegen 20.15 Uhr in Vechelde entzündet und geriet hierdurch in Brand. Die Polizei schließt eine fahrlässige Brandverursachung nach eigenen Angaben nicht aus. Die alarmierte Feuerwehr haben ein Übergreifen auf dicht gelegene Bäume verhindern können. Der Schaden dürfe in niedriger dreistelliger Höhe liegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer (05302) 930490 entgegen.

