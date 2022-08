Jack Russel Mischling Odin sucht ein neues Zuhause in Peine

Der Pinscher Jack Russel Mischling Odin wurde am 12. Juli auf dem Parkplatz des Peiner Tierheims in einer Transportbox abgestellt. Nur durch Zufall hat eine Mitarbeiterin diese Box überhaupt entdeckt. Odin wurde nun tierärztlich untersucht und konnte auch geimpft werden. Er ist im Juni 2021 geboren und sehr gut mit Artgenossen verträglich. In einigen Situationen zeigt er ein unsicheres Verhalten, daher würde ihm ein souveräner Zweithund vielleicht helfen. Odin geht gut an der Leine und ist sehr verspielt. Kleine Kinder sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben, da er mit Maulkorb ausgesetzt wurde. Interessierte melden sich unter (05171) 52558.

