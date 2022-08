Vechelde. Am Wochenende haben Unbekannte mehrere Gegenstände in Vechelde verunstaltet. In Ilsede wiederum rauschte ein Auto-Anhänger in einen Vorgarten.

Die Polizei sucht bittet um Zeugenhinweise zu mehreren Sachbeschädigungen in Vechelde. (Symbolbild)

Polizei Peine Schmierereien in Vechelde – Polizei sucht Zeugen

In Vechelde verzeichnet die Polizei mehrere Sachbeschädigungen vom Wochenende. In der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, beschmierten Unbekannte in der Burgstraße eine Scheune, ein Bushäuschen und eine Garagenwand mit Farbe. Zudem verunstalteten Unbekannte im Waldweg/Waldblick einen Stromverteilerkasten.

Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Polizei in Vechelde bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05302) 930490.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anhänger löst sich in Ilsede von Auto – und verwüstet Vorgarten

In Ilsede-Ölsburg hat sich am Sonntag gegen 23.15 Uhr ein Anhänger von einem Auto gelöst – bei voller Fahrt. Die 44-jährige Autofahrerin fuhr über die Gerhard-Lukas-Straße in Richtung Groß Ilsede. Der Anhänger kam von der Fahrbahn ab und beschädigte im weiteren Verlauf eine Steinmauer sowie einen Vorgarten, und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Hierbei wurde auch der Anhänger stark beschädigt, wie die Peiner Polizei mitteilt.

Mehr Nachrichten aus Peine:

Ermittlungen ergaben, dass der Anhänger weder ein Kennzeichen noch eine Versicherung besaß. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt aber nun wegen Verstößen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de