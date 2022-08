Rewe in Vechelde

Hereinspaziert: Vertriebsleiter Ralf Keffel (links) und Filialleiter Patrick Falke präsentieren die riesige Fläche in dem neuen Rewe-Markt in Vechelde.

Vechelde. Der millionenschwere Supermarkt-Neubau eröffnet am Donnerstag (11. August). Das Ziel – 15.000 Besucher pro Woche – will Rewe so erreichen.