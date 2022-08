Autofahrer bei Unfall in Gadenstedt verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Gadenstedt hat sich am Dienstagabend ein 42-jähriger Mann verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gefahren werden, wie Peines Polizei berichtet.

Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Straßen Am Geierberg und Auf dem Turm. Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Süden, der 42-Jährige kam ihm mit seinem Wagen entgegen. In der engen Kurve kollidierten beide Fahrzeuge – Polizei-Angaben zufolge gegen 20.40 Uhr. Demnach ist von einem Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro auszugehen.

Einbrüche in Alvesse und Vechelde

In Alvesse sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Tat am Bohlkampweg geschah zwischen dem 21. Juli, 14 Uhr, und dem 2. August, 22.30 Uhr. Die Einbrecher drangen durch die Zugangstür ein. Der Schaden beträgt mindestens 17.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Edemissen: (05176) 976480.

In Vechelde wiederum haben Unbekannte das Vorhängeschloss eines Baucontainers am Sanddornweg aufgehebelt. Sie stahlen aus dem Container elektrische Werkzeuge, so die Polizei. Die Täter schlugen zwischen Montag, 11.30 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, zu. Der Schaden beträgt mindestens 10.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter (05302) 930490 bei den Beamten der Polizei Vechelde zu melden.

