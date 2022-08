Er ist treu, verschmust – und sucht ein neues Zuhause. Wer Mischlingsrüde Henry kennenlernen will, kann sich gerne beim Tierheim Peine melden.

Foto: Tierheim Peine / oh

Fundtier Mischlingsrüde Henry sucht ein neues Zuhause in Peine

Der etwa zweijährige Mischlingsrüde Henry kam auf traurige Weise ins Tierheim in Peine, denn er wurde vor wenigen Tagen gemeinsam mit einem Welpen am Tierheimgelände einfach herzlos ausgesetzt. Während er mit seiner kleinen Freundin liebevoll spielt, zeigt er sich fremden Hunden gegenüber jedoch eher ungehalten. Das Spielen und Kuscheln mit Menschen genießt er ausgiebig, auch beim Gassigehen geht er problemlos an der Leine. Wenn Sie einen treuen und verschmusten Vierbeiner suchen, mit dem Sie noch arbeiten können, wird Henry sich über einen Kennenlerntermin freuen! Terminvereinbarung unter (05171) 52558.

