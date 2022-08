Peine. Eine brennende Sitzbank löste einen Feuerwehreinsatz in Sierße im Kreis Peine aus. Eine Zeugin informierte die Polizei über die qualmende Bank.

Eine Bank an einem Feldweg in Peine brannte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Polizei Peine Kreis Peine: Holzbank am Feldweg fängt Feuer durch Zigarette

In Sierße hat ein Feuer eine Parkbank an einem Feldweg zwischen Wald und Sportplatz beschädigt. Nach einem Bericht der Polizei bemerkte eine Passantin am Dienstagvormittag die qualmende Bank und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Wie die Polizei weiter schreibt, war die mögliche Brandursache ist eine vergessene Zigarette. Der durch das Feuer entstandene Schaden an der Holzbank beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei ihnen in Vechelde unter (05171) 999107 zu melden.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier weitere Polizeimeldungen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de