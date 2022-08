Unbekannte zerstören am Vöhrumer Bahnhof Fahrzeugscheiben

Gleich drei am Bahnhof in Vöhrum abgestellte Fahrzeuge haben Unbekannte beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, verständigten Zeugen am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr die Beamten in Peine. Bei zwei Opel und einem Mercedes zerstörten die Täter Fahrzeugscheiben. Aus mindestens einem Auto stahlen sie Gegenstände.

Der Tatzeitraum dürfte sich in den frühen Morgenstunden des Tages bewegen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen unter (05171) 9990.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de