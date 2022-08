Katzen suchen neues Zuhause

Peine. In den vergangenen Wochen wurden viele ausgesetzte Katzen aufgelesen, die nun ein neues Zuhause suchen.

Foto: Tierheim Peine / oh

In den vergangenen Wochen wurden im gesamten Landkreis Peine immer wieder hilflose trächtige Katzen oder Katzenmütter mit ihren kleinen Kitten aufgefunden und im Tierheim abgegeben. Einige der Katzen und deren Kitten befinden sich extern in Pflegestellen, in denen sie liebevoll aufwachsen und zum Teil auch gesund gepflegt werden konnten. Andere junge Kätzchen leben direkt im Tierheim und warten inzwischen auf ein sicheres, schönes Zuhause. Da die kleinen Kitten ein ausgiebiges Spielbedürfnis haben und hierüber außerdem ihr Sozialverhalten erlernen, ist die Vermittlung der jungen Tiere nur zu zweit möglich. Um die süßen Stubentiger kennenzulernen, vereinbaren Sie gerne einen Besuchstermin im Tierheim Peine unter 05171-52558.

red

