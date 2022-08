Wegen Überholversuch: Autofahrer prügeln sich im Kreis Peine

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 21 Uhr den Fahrer eines VW Busses ins Gesicht geschlagen, weil dieser ihn überholen wollte. Nach einer Meldung der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen der Autobahnanschlussstelle Watenbüttel und der Ortschaft Ersehof. Der 34-jährige Familienvater wollte mit seinem VW Bus den vor ihm fahrenden grauen Kia überholen.

Der Kia-Fahrer war damit offenbar nicht einverstanden und versuchte, den Bus von der Straße zu drängen. Der 34-Jährige musste auf den Seitenstreifen ausweichen. Kurz vor dem Ort Ersehof bremste der Kia den Bus aus und stellte sich dann mit seinem Auto vor dem Bus quer auf die Fahrbahn. Der unbekannte Fahrer des Kias stieg aus und ging zu dem hinter ihm stehenden VW Bus.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Durch das geöffnete Fenster versetzte der Mann dem Familienvater zwei Faustschläge ins Gesicht. Anschließend stieg er weder in seinen Wagen und fuhr Richtung Neubrück davon. Die Polizei sucht den Fahrer des Kias noch. Dieser ist nach der Beschreibung des VW Fahrers etwa 60 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Der Mann hat graue Haare und trug ein graues T-Shirt. Die Polizei Wendeburg bittet um Hinweise unter (05303) 990890.

Hohenhameln: Einbruchsversuch in Baucontainer auf Neubaugebiet

In Hohenhameln haben unbekannte Täter am Wochenende versucht, in zwei Baucontainer einzubrechen. Die Polizei berichtet, dass die Täter einen Bauzaun aufgebrochen hatten, um auf das Neubaugebiet „Am Schildbaum“ zu gelangen. Anschließend versuchten sie, die Container aufzubrechen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro.

Weitere Nachrichten aus Peine lesen Sie hier:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de