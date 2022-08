Kreis Peine: Mann stürzt von Hebebühne – Zeugen gesucht

Ein Rettungshubschrauber rückte an, nachdem ein 59-jähriger am Dienstagmittag bei einem schweren Unfall fast ums Leben gekommen wäre.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gerade auf der Hebebühne eines Hubsteigers dabei, eine Dachrinne an einem Haus in der Bortfelder Straße in Bortfeld (Kreis Peine) zu reinigen. Zeugenaussagen und Spuren lassen vermuten, was dann passiert sein musste: Ein Lkw soll in Richtung Vechelde unterwegs gewesen sein und stieß mit der Hebebühne zusammen.

Im weiteren Verlauf des Geschehens stürzte der 59-Jährige von der Hebebühne zu Boden, wobei er lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort.

Bei dem Lkw soll sich um einen 7,5-Tonner mit weißem oder orangenem Aufbau gehandelt haben. Der 59-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren neben Polizei, Rettungsdienst und Rettungshubschrauber auch die freiwillige Feuerwehr Bortfeld. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Edemissen unter (05176) 976480 in Verbindung zu setzen.

