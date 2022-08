Das Star-Night Swimming im Bolzbergbad findet am Samstag statt.

Veranstaltung Bolzbergbad: Star-Night Swimming am Samstag in Gadenstedt

Ein ganz besonderes Event erwartet die Besucherinnen und Besucher des Gadenstedter Freibades am Samstag, 20. August: Denn dann steht das Star-Night Swimming auf dem Programm. In diesem Jahr findet das beliebte Event unter dem Motto „80er und 90er-Jahre!“ statt. Dazu haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Freibades „Am Bolzberg“ einige Attraktionen für die großen und kleinen Besucher einfallen lassen.

Ein Kostüm-Wettbewerb, eine Stelzenläuferin sowie eine Feuerschale werden an diesem Abend die Veranstaltung „aufhübschen“. Die Gewinner des Kostümwettbewerbes können sich auf jeden Fall auch eine Jahreskarte sowie Zehnerkarten freuen.

Neben diesen besonderen Highlights können die Besucherinnen und Besucher wieder wie gewohnt bei visueller und akustischer Begleitung durch DJ Lexx unter dem Sternenhimmel schwimmen und Spaßhaben.

Für das leibliche Wohl der Badegäste ist in diesem Jahr natürlich auch wieder gesorgt. Türkische Spezialitäten vom Royal Palast, Vegetarische Nudelpfanne vom Kochwerk Hoffmann, Grillgut, ein Waffel-Stand der Ilseder Landfrauen, Cocktails und Bruschetta von Oliver Pardey, Erlesene Weine von der Weinkellerei Euling, Pizza vom ansässigen Kiosk, sowie weitere Speisen lassen keine kulinarischen Wünsche offen.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und endet um Mitternacht. Einlass ist ab 18 Uhr. Eintrittskarten sind ab sofort an der Freibadkasse erhältlich. Die Anzahl der Karten ist in diesem Jahr auf 2000 Stück begrenzt.

Außerdem weist die Verwaltung darauf hin, dass an diesem Abend die Rutsche sowie dieSprunganlage aus sicherheitstechnischen Gründen gesperrt sind. Aufgrund der Vorbereitungsarbeiten schließt das Bad an diesem Tag bereits ab der Mittagszeit.

red

