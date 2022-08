Trotz Schüssen Pfandhaus-Mitarbeiter in Peine stellen flüchtenden Einbrecher

Was für ein Start in die Arbeitswoche: Der Mitarbeiter eines Pfandhauses und Schrottplatzes an der Fritz-Stegen-Allee im Süden Peines schloss die Tür auf – um sich unverhofft einem maskierten Mann gegenüber zu sehen. Offenbar ein Einbrecher. Als der Maskierte dann flieht, ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende.

Zunächst kam es bei dem Vorfall gegen 7 Uhr zu einem kurzen Gerangel im Büro des Pfandhauses, erklärt Peines Polizeisprecher Malte Jansen auf Nachfrage unserer Zeitung. Dann ergriff der Einbrecher die Flucht in Richtung einer nahe liegenden Bahntrasse, der Mitarbeiter heftete sich auf seine Fersen. „Bei der Verfolgung gelang es dem Mann noch, seinen Chef zu informieren“, berichtet Jansen.

Beim Maskierten findet man Geld und Goldzähne

Der Polizei zufolge schoss der Flüchtende sogar noch auf seinen Verfolger, es habe sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt. Letztlich sei es den beherzten Mitarbeitern des Unternehmens aber nach einem kurzen Kampf gelungen, den Mann festzuhalten – bis die Polizei mit drei Streifenwagen anrückte.

Der Maskierte sitzt mittlerweile im Polizeigewahrsam. Bei ihm fand man Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich sowie Goldzähne. In dem Pfandhaus wird auch Edelmetall angekauft.

Laut Polizei stammt der Mann nicht aus Peine. Ob das Diebesgut zum Teil aus weiteren Einbrüchen in derselben Nacht stammt, ist unklar. Ob und inwieweit es Verletzte bei dem Vorfall gab, ist noch unklar.

