Dunkle Rauchwolken steigen in den Himmel, sind über mehrere Kilometer sichtbar: Es brennt bei Vöhrum. Nach ersten Informationen der Peiner Polizei fing es um 17.30 Uhr an einer Böschung an zu brennen. Aktuell breitet sich das Feuer noch in Richtung Westen aus, in Richtung Hämelerwald.

Es ist ein Großeinsatz für die Feuerwehr.

