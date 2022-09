Polizei erwischt Autofahrer mit 2,24 Promille in Peine

Peine. Ein betrunkener Mann war am Sonntag in Peine unterwegs. Außerdem: Fischwilderei im Mittellandkanal und zwei Fahrradunfälle. Der Polizei-Überblick.

In der Beethovenstraße in Peine hat die Polizei am frühen Sonntag gegen 1 Uhr den Fahrer eines Toyotas kontrolliert. Wie die Polizei berichtet, führten die Beamten den 53-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeugte einen Wert von 2,24 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe des Mannes entnehmen. Zudem beschlagnahmten sie seinen Führerschein und verboten ihm die Weiterfahrt.

Verkehrskontrollen am Samstag in Lafferde und Peine: Autofahrer und E-Scooter-Fahrer erwischt

Im Laufe des Samstags hat die Peiner Polizei mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei einen Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss und einen E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung erwischt. Nach einer Meldung der Polizei, kontrollierte sie am Samstagvormittag um 11.45 Uhr einen Autofahrer. Der 59-Jährige war mit einem VW Polo in der Salzgitterstraße in Lafferde unterwegs. Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und untersagte die Weiterfahrt des 59-Jährigen.

In der Woltorfer Straße in Peine kontrollierte die Polizei am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auch einen E-Scooter-Fahrer. Der 42-Jährige konnte allerdings keine Versicherung für den E-Scooter vorlegen. Daher leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und verboten die Weiterfahrt mit dem Scooter.

Fahrradunfälle in Peine und Essinghausen: Radler müssen in beiden Fällen ins Krankenhaus

Ein Unfall mit einem Elektrofahrrad hat sich am Samstagabend gegen 19.10 Uhr in Lengede ereignet. Die Polizei Peine schreibt, dass der 57-jährige Fahrradfahrer einen geparkten Pkw touchierte und dadurch hinfiel. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.700 Euro.

Am frühen Samstagmorgen um 2.40 Uhr kam es auch in der August-Bebel-Straße in Essinghausen zu einem Unfall. Ein 19-Jähriger fuhr vom Gehweg mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn. Dabei stürzte er und stieß mit dem Kopf in die Heckscheibe eines geparkten Pkw. Der Radler verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden.

Fischwilderei im Mittellandkanal in Peine: Unbekannte spannten 80 Meter langes Netz

In der Berkumer Bucht im Mittellandkanal im Kreis Peine ist es bereits am vergangenen Sonntag, dem 4. September, zu einem Fall von Fischwilderei gekommen. Wie die Polizei Peine meldet, hatten sich in einem etwa 80 Meter langen Netz mehrere Fische verfangen und verletzt. Eine zuständige Person befreite die Fische aus dem Netz.

Die Polizei leitete Verfahren wegen Fischwilderei und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Die Ermittlungen dauern an.

Erneuter Einbruchsversuch in Peine: Täter schaffte es nicht ins Gebäude

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es auch zu einem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße in Peine gekommen. Die Polizei berichtet, dass ein bislang unbekannter Täter versuchte, die Scheibe der Eingangstür einzuwerfen und die Tür aufzuhebeln. Der Täter schaffte es aber nicht, in das Gebäude zu gelangen. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

