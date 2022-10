Peiner Schulprojekt Bowi-Schule in Peine: Frieden beginnt bereits in der Schule

Mit dem Thema Frieden in all seinen Facetten haben sich Schüler der Bodenstedt-Wilhelmschule in Peine auseinandergesetzt. Damit folgten sie einem Aufruf von Kultusminister Grant Hendrik Tonne, Projekte zum Thema Frieden zu starten. Die Ergebnisse ihrer Arbeit zeigten die Schüler der 8. bis 10 Klassen jetzt an einem Präsentationstag. Dazu luden sie die Schüler der unteren Jahrgänge ein.

Unterschiedliche Gedanken

Die Schüler hatten sich ganz unterschiedliche Gedanken zum Thema Frieden gemacht: So überlegten die 8. Klassen, dass Frieden ja bereits in der Schule beginnt, zum Beispiel durch Respekt und einen höflichen Umgang miteinander. Andere Klassen näherten sich dem Thema, indem sie Plakate über Menschen gestalteten, die sich für Frieden eingesetzt haben, etwa Martin Luther King oder Nelson Mandela. Eine Klasse zeigte auf einer großen Weltkugel, wo es aktuell auf der Welt Konflikte gibt, eine andere präsentierte Friedenssymbole, teilt die Schule mit.

Rap zum Ehrenmord

Besonders beeindruckend für viele Schüler sei eine Aufführung der 10. Realschulklasse gewesen. Die Schüler gestalteten ein pantomimisches Spiel nach einem Rap von Eko Fresh. In dem Song geht es um einen Ehrenmord. „Die Schüler wollten sich unbedingt mit diesem Thema beschäftigen“, berichtet Klassenlehrerin Inga Laufer. „Sie wollten zeigen, dass Frieden in der Familie beginnt.“

Schulleiter Wolfgang Sammer lobte alle Klassen: „Das waren wundervolle Einfälle und Ideen, um sich für den Frieden einzusetzen.“

