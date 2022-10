Bauarbeiten: B65 wird bis Ende Oktober vollständig gesperrt

Die Bundesstraße 65 im Süden der Stadt Peine wird ab dem 17. Oktober vollständig gesperrt. Die Fahrbahndecke wird zwischen der Ilseder Straße und der Braunschweiger Straße erneuert. Darauf weist nun die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin.

Die Bauarbeiten sollen bis Ende Oktober andauern – und den Kreuzungsbereich zwischen B65 und Braunschweiger Straße einschließen. An dieser Stelle wird der Verkehr in Richtung „Am Stahldorf“ mit einer Baustellenampel geführt. „Fußgänger und Radfahrer, die von Peine in Richtung Dungelbeck und umgekehrt wollen, werden im Kreuzungsbereich gesichert um die Baustelle herumgeführt“, erklärt die Behörde. Und weiter: „Fußgänger und Radfahrer, die aus Richtung Am Stahldorf kommen und nach Dungelbeck wollen, werden gebeten, die Querung Braunschweiger Straße/Märklinstraße zu nutzen.“ Die Kreuzung zur Ilseder Straße bleibt frei.

B444-Sperrung bei Groß Ilsede wird aufgehoben – und zur Umleitung

Der Durchgangsverkehr werde in dieser Zeit großräumig ab Vechelde über die B1 (Groß Lafferde) und die B444 nach Peine geleitet – und entsprechend umgekehrt in die Gegenrichtung. Die gegenwärtige Sperrung der B444 in Groß Ilsede wird am 14. Oktober im Laufe des Tages aufgehoben.

Witterungsbedingte Verzögerungen seien möglich. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

red

