Neue Gesichter im Haus der Diakonie in Peine

Im Haus der Diakonie an der Zehnerstraße in Peine hat es einen Wechsel gegeben: Nancy Nadja Sandmann ist die neue Ansprechpartnerin für die Lebensberatung. Alleinstehende, Paare und auch ganze Familien können das Angebot in Anspruch nehmen. „Ich berate jeden in jeder Lebenslage, ob Beziehungskrise, berufliche Überlastung, Trennung, Jobverlust oder andere persönlich belastende Situationen. Wenn die Belastung hoch ist und der emotionale Druck steigt, kann eine Lebensberatung entlasten und helfen, klarer zu sehen“, so Nancy Nadja Sandmann.

Weitervermittlung ist möglich

Durch die Einbindung in das breit aufgestellte Team im Haus der Diakonie kann die Therapeutin Ratsuchende umfassend betreuen. So ist zum Beispiel eine Weitervermittlung an die allgemeine Sozialberatung oder auch an die Schuldnerberatung möglich.

Zum Beratungsangebot im Haus der Diakonie gehört auch die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung. Diese Stelle hat übergangsweise bis Ende Dezember Marlene Dörrstock inne. So ganz unbekannt ist sie nicht, war sie doch früher Kirchenkreissozialarbeiterin der Diakonie Peine.

„Nun steige ich als Ruheständlerin noch einmal ein und sorge dafür, dass in der Vakanzzeit das Arbeitsfeld nicht brach liegt. Ich kümmere mich um Schwangere, die Unterstützung brauchen und berate auch in Konfliktlagen, wenn die werdende Mutter sich nicht darüber im Klaren ist, ob sie das Kind austragen möchte“, erklärt Dörrstock. Ab Januar 2023 wird Sandmann auch die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung übernehmen. Alle Angebote im Haus der Diakonie sind kostenfrei und für alle zugänglich.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Kirchenkreises Peine: www.kirche-peine.de unter „Einrichtungen und Arbeitsfelder“.

