Lengede und Ilsede bei Investitionsmesse in München dabei

Lengede/Ilsede. Maren Wegener und Nils Neuhäuser, Bürgermeister der beiden Gemeinden, präsentierten sich in München am Stand der Metropolregion.

In München hat mit der „Expo Real“ Europas größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen stattgefunden. Rund 1900 Aussteller aus 33 Ländern fanden sich in den Münchener Messehallen ein, um für sich zu werben, Geschäftskontakte zu knüpfen oder die auch zu pflegen.

Auch die Gemeinden Lengede und Ilsede waren vor Ort vertreten, wie es in einer Mitteilung heißt. Auf dem Messestand der „Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg“ präsentierten sich beide Gemeinden in Kooperation mit der Allianz für die Region, die bereits in den vergangenen Monaten das Konzept für die zukünftige Ausrichtung des Hüttengeländes in Ilsede erstellt hat.

Bürgermeister ziehen ein positives Fazit aus dem Messeauftritt

Sowohl Maren Wegener (Bürgermeisterin der Gemeinde Lengede), als auch Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge (Bürgermeister der Gemeinde Ilsede) ziehen ein positives Fazit aus dem Messeauftritt: „Wir haben einige Gesprächstermine mit Interessenten auf der Expo Real wahrgenommen und werden mit allen in Kontakt bleiben. In Kürze wird ein Gesprächspartner Ilsede besuchen, um sich ein Bild vor Ort machen zu können“, sagt Neuhäuser.

Auch Wegener kann von der Messe Gutes berichten: „Der Bedarf, sich angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Perspektive auszutauschen, ist sehr groß. Dies hat man deutlich gespürt. Die zukünftigen Herausforderungen, die auf die Kommunen zukommen, sind vielfältig. Die Messe hat hier eine interessante und richtungsweisende Diskussionsgrundlage geboten.“

Auch bei der nächsten Expo Real sollen die Gemeinden präsent sein

Sowohl Wegener als auch Neuhäuser bezeichnen den Besuch als großen Erfolg. Sie wollen daher im nächsten Jahr erneut in München präsent sein, um mit ihren Gemeinden als Aussteller an der „Expo Real“ teilzunehmen.

