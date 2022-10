Fahrer übersieht Gegenverkehr: Motorradfahrer schwer verletzt

Broistedt. In Broistedt hat es am Mittag gekracht: Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer ein entgegenkommendes Motorrad. Der Fahrer ist schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad hat sich am Samstagmittag auf der Marie-Curie-Straße in Broistedt ereignet. Demnach habe ein Fahrer eines VW Polos beabsichtigt in Fahrtrichtung Salzgitter abzubiegen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Dabei verlor der Biker die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Glück im Unglück: Die Freiwillige Feuerwehr Broistedt befand sich zufällig in der Nähe und versorgte den verletzten Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen und in Begleitung eines Notarzteinsatzfahrzeuges ins Klinikum nach Braunschweig gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

