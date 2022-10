Peiner Anbieter wollen auf offene Daten setzen

Peiner Land digital und qualitativ hochwertig – Anbieter im Landkreis Peine waren gefragt: Übernachtungsanbieter, Restaurants, weitere Leistungsanbieter aus dem Freizeit- und Tourismusbereich sowie anderer Branchen aus dem Peiner Land trafen sich kürzlich zum Thema Open Data.

Wie man online leicht gefunden wird

Dabei zeigten die Referenten auf, was zu tun ist, damit die Angebote der Teilnehmer jetzt und in Zukunft leicht gefunden werden können, wie sie automatisch auf verschiedenen Plattformen ausgespielt werden und somit mehr Präsenz erhalten. „Hierfür ist dann endlich keine mehrfache Datenpflege mehr nötig“, freut sich Inga Heine. „Das sorgt auch gleichzeitig für gepflegtere, also qualitativ hochwertigere Informationen.“ Es geht um einen gemeinsamen Datenpool (Niedersachsen Hub) für relevante Daten in Niedersachsen für: POIs (Point of Interests), Übernachtungsanbieter, Gastronomie, Freizeitangebote, Veranstaltungen, Touren und Einzelhandel.

Digitale Präsenz

Birgit Anskat vom Tourismusteam der Wito: „Die Corona-Zeit hat uns allen ganz deutlich vor Augen geführt, wie wichtig eine digitale Präsenz ist. Das gilt nicht nur für Zeiten mit Kontaktbeschränkungen, sondern auch für unser alltägliches Leben, das ohne Smartphone und Apps gar nicht mehr denkbar ist. Ganz zu schweigen von dem, was die Zukunft bringt. Wer im Internet nicht leicht zu finden ist, findet nicht statt.“

Handlungsempfehlungen

Open Data, also „offene Daten“ sind schon heute wichtig, werden jedoch künftig entscheidend sein, um im Internet überhaupt gefunden zu werden. Constantin Foltin (Digitalmanagement Tourismusmarketing Niedersachsen, TMN) und Jan-Christoph Ahrens (Geschäftsstellenleiter Tourismus-Region Braunschweiger Land) erklärten in einer Präsentation, was Open Data genau bedeutet, welche Handlungsempfehlungen sich daraus für die einzelnen Institutionen ergeben und wie die Wito GmbH und Peine-Marketing dabei unterstützen.

Suchmaschinen und Apps

Für eine zukunftsfähige Präsentation des Angebots müssen relevante Daten ausschließlich als „offene Daten“ verarbeitet werden. Hierzu ist es erforderlich, dass Unternehmen die Daten inklusive der entsprechenden Rechte bereitstellen, heißt es in der Pressemitteilung der Wito. Denn nur mit Open Data würden die einzelnen Angebote jetzt und in Zukunft in Suchmaschinen, Reise-Apps (zum Beispiel ADAC Trips), Navigationssystemen, Gastronomieguides, Sprachassistenten (wie Alexa) und auf Buchungsplattformen präsentiert. Und nur wer gesehen werde, werde auch gebucht.

Ansprechpartner

Birgit Anskat und Inga Heine vom Tourismusteam der Wito erklärten zum Vorgehen, die offenen Daten einzuarbeiten: „Die Wito ist der Ansprechpartner für alle Übernachtungsanbieter im Landkreis und der Stadt Peine sowie Gastronomen und POIs im Landkreis Peine, Peine-Marketing für den Einzelhandel in Peine, POIs und Gastronomie in der Stadt Peine sowie alle Veranstaltungen im Peiner Land.“

Inga Heine von der Wito ermutigte: „Kommen Sie auf uns zu und seien Sie dabei.“

