Polizei Peine Einbruch und Einbruchsversuch in Peine – vierstelliger Schaden

In Peine hat es Sonntag und Montag einen versuchten und einen richtigen Einbruch gegeben. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe (Symbolbild).

Peine. In Peine hat in der Nacht von Sonntag auf Montag und am Montagabend ein versuchter und ein richtiger Einbruch stattgefunden. Die Polizei ermittelt.