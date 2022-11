Kranzniederlegung Kranzniederlegung in Peine zum Gedenken der Progromnacht-Opfer

Hundert Menschen kamen zur Kranzniederlegung in Peine.

Peine. Bei der Kranzniederlegung am Mahnmal an der Hans-Marburger-Straße erinnern Bürgermeister Klaus Saemann und Renate Wagner-Redding an die Opfer der SS.