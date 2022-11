WM ohne Hummels, Reus und Wirtz- Das sagt Hansi Flick

WM-Aus trotz Topform: Weltmeister Mats Hummels hat es nicht in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM in Katar geschafft. Bundestrainer Hansi Flick begründete seine Entscheidung am Donnerstag auch mit der Zukunftsperspektive. Der Coach sprach zudem über die Nicht-Berücksichtigung von Marco Reus und Florian Wirtz, die beide zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hatten.

