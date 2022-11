60 Teilnehmerinnen beim Frauenempfang im Peiner Forum

Der Einladung zum Frauenempfang der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Peine Silke Tödter sind am Donnerstag ins Forum 60 Teilnehmerinnen gefolgt. Angekündigt war der Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“. Der Film lässt Politikerinnen in der Bonner-Republik zu Wort kommen. Diejenigen, die sich auf einen interessanten und vor allem kurzweiligen Abend eingestellt hatten, wurden nicht enttäuscht.

Zu Beginn der Veranstaltung sprach Silke Tödter über die Situation im Iran. Seit Monaten würden unfassbar mutige Frauen und Männer gegen das menschenverachtende System, in dem sie leben, rebellieren. Silke Tödter erinnerte an die Situation, mit der alles begann. Mit dem Tod von Jina Masha Amini, die von der iranischen Sittenpolizei gewaltsam festgenommen worden sei, weil sie das Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen habe. Das Kopftuch sei vor allem ein Produkt männlicher Dominanz. Tödter: „Es wird benutzt, um Frauen auf ein Sexobjekt zu reduzieren, das durch die Kopfbedeckung vor dem Sexualtrieb des Mannes beschützt werden muss“.

Doch dies war nicht das einzige Anliegen der Gleichstellungsbeauftragten. Denn Tödter wird nicht müde, immer wieder auf die aktuelle Situation des Frauenanteils in der Politik hinzuweisen, der sei immer noch zu gering. Die Landtagswahlen in Niedersachsen sind entschieden. „Wieder“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte, „sind wenige weibliche Abgeordnete im niedersächsischen Landtag vertreten.“ Der Frauenanteil läge mit 34 Prozent nur geringfügig höher als in der vergangenen Legislaturperiode. Unter den 146 gewählten Abgeordneten seien 50 Frauen. Von der gleichberechtigten politischen Teilhabe seien Frauen noch meilenweit entfernt. Silke Tödter mahnte: „Ein zu geringer Frauenanteil beeinflusst die politischen Entscheidungen und die Gesellschaft negativ, denn ohne gleichberechtigte Parlamente keine gleichberechtigten Entscheidungen und Gesetze.“

Frauen wurden damals bei Reden im Bundestag sexistisch angegangen

Tödter sprach auch über Sexismus in Parlamenten. „Dies“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte, „ist ein weiterer Grund, warum es Frauen in der Politik schwer haben.“ Dies sei ebenfalls in der Bonner Republik so gewesen und wäre auch heute noch Tatsache.

Von den Anfängen der Frauen in der Politik erzählte dann „Die Unbeugsamen“. Gezeigt wurden die Anfänge der ersten politischen Gehversuche von Frauen. In den 70er Jahren, lautet eine szenische Aussage, wäre in den Bundestag eher ein „dummer August“ gewählt worden als eine engagierte Frau, die mit Fachwissen hätte glänzen können. Gezeigt wurden Reden von Frauen, die offen kundtaten, wie sie sexistisch angegangen wurden. Ein Beispiel: Einer jungen Politikerin wurde über den Rücken gestrichen, dabei zeigte der Daumen nach oben. Der Hintergrund war herauszufinden, ob sie einen BH trug. Am Ende des Films kam die Frage auf: „Ist das noch eine aktuelle Thematik oder Vergangenheit?“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de