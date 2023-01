Unbekannte laufen in Vechelde über Auto – heftige Beschädigung

Peine. In Peine treten Unbekannte eine Haustür kaputt. Beide fällen ereignen sich in der Neujahrsnacht. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Zwei Fälle von Sachbeschädigungen im Landkreis Peine in der Neujahrsnacht beschäftigt die Peiner Polizei. Bislang Unbekannte haben den VW Touran eines 40-jährigen Vechelder beschädigt. Nach ersten Ermittlungen sind Personen über das Auto gelaufen. Entsprechende Schuhabdrücke konnten die Beamten feststellen. Der Mann hatte sein Auto an der Vechelder Straße in Köchingen geparkt und die Beschädigungen am selben Tag gegen 14.30 Uhr festgestellt. Ab 1 Uhr war sein Wagen unbeobachtet. Hinweise nimmt die Polizei in Vechelde entgegen.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Unbekannte beschädigen Haustür eines Mehrfamilienhauses

Eine unbekannte Person hat wahrscheinlich durch Fußtritte die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Peiner Schwittmerstraße beschädigt. Den Schaden stellten die Bewohner am Neujahrsmorgen fest. Die Tat ereignete sich offenbar in den frühen Morgenstunden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de