Weihnachtsbäume in Wendeburg werden eingesammelt

Die Jugendfeuerwehr Wendeburg-Kernort nimmt wieder Weihnachtsbäume mit. „Nach dem großen Erfolg und vor allem nach der Menge Spaß, den die Mitglieder der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung 2022 hatten, werden wir am Samstag, 7. Januar, wieder durch den Kernort (Wendeburg, Wendezelle, Zweidorf) ziehen und ausgediente Bäume gegen eine kleine Spende an der Straße einsammeln“, kündigt der Feuerwehr-Nachwuchs an.

Die Bäume sollten bis 9 Uhr gut sichtbar an die Straße gestellt werden. Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass die Truppe keine Grundstücke betreten, jede Straße nur einmal abfahren und nur komplett abgeschmückte mitnehmen kann. Die Spende kann in eine kleine Tüte verpackt an den Baum gebunden oder an der Feuerwehr in den Briefkasten geworfen werden.

Zudem weist die Jugendfeuerwehr darauf hin, dass 2023 für sie ein besonderes Jahr wird, denn sie wird 25 Jahre alt. Sie wurde am 2. Februar 1998 als Jugendfeuerwehr Wendezelle gegründet und bei der Zusammenlegung der drei Ortswehren Wendeburg, Wendezelle und Zweidorf 2011 in Jugendfeuerwehr Wendeburg-Kernort umbenannt. Geplant sind mehreren Aktionen rund um das Jubiläum.

