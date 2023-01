Künstlergruppe stellt im Rathaus Vechelde aus

Im Rathaus der Gemeinde Vechelde ist derzeit die Ausstellung des „Kunstfensters Vechelde“ zu sehen. Die Künstlergruppe, zu der Helga Brukner, Dagmar Kamlah, Holger Lassen, Bernward Orlob und Gisela Salverius gehören, zeigt mit dieser Ausstellung laut Mitteilung Facetten ihrer Arbeiten.

Bürgermeister Tobias Grünert begrüßte zur Eröffnung rund 40 Gäste im Foyer des Rathauses. Die Ausstellung erstreckt sich über alle drei Etagen des Gebäudes. Zur Eröffnung gaben die Künstler einen Einblick in ihre Arbeiten und Techniken. Zudem gab es Ausstellungsrundgänge zusammen mit den Künstlern.

Helga Brukner liebt das gezielte Ineinanderfließen von Aquarellfarben und deren Leuchtkraft und Transparenz auf weißem Untergrund. Blumen und Gärten sind ihre bevorzugten Motive neben Landschaften der heimatlichen Umgebung.

Eigene Filme realisiert

Dagmar Kamlah ist aufgewachsen auf dem Gelände der Vechelder Zuckerfabrik. Nach dem Studium von Germanistik und Philosophie war sie als Filmeditor/-assistentin tätig und realisierte eigene Filme. Zurzeit kuratiert sie Filmprogramme für das Freiburger Film-Forum und Kino für Moabit, Berlin. Ihre Fotografien widmen sich der Umwelt und alltäglichen Dingen.

Holger Lassen ist seit 1993 freischaffender Bildhauer. Seit 2017 ist er Dozent für Aktzeichnen an der VHS Braunschweig. Seine Skulpturen stehen in der Berliner Bildhauertradition der Klassischen Moderne.

Bernward Orlob ist seit 1983 freischaffender Maler. Seine kräftigen und vielseitigen Ölgemälde bilden Motivzyklen verschiedenster Formen von Metamorphosen – Pflanzenlabyrinthe, fremdartige Maschinenwelten, voluminöse Frauenbilder, groteske Männerbilder in Anzügen, originelle Wasserwelten, Holz- und Schrottstilleben und wildwuchernde Baumlandschaften – die den Betrachter zu eigenen Vorstellungen herausfordern.

An der HBK Braunschweig studiert

Gisela Salverius studierte an der HBK Braunschweig Freie Kunst (Malerei) und beschäftigte sich in den vergangenen Jahren auch mit Skulpturen. 2000 bis 2012 war sie als Dozentin für die Volkshochschule Peine in der Behindertenarbeit tätig. Sie erschafft märchenhafte und farbenfrohe Stadtlandschaften, fantasievolle Tierdarstellungen, Baumlandschaften und skurrile Menschenbilder, heißt es abschließend.

Die Werke können bis 3. Februar während der Öffnungszeiten im Rathaus der Gemeinde Vechelde betrachtet werden.

