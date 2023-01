Grüne Weihnachten und milder Silvesterabend im Kreis Peine

Der Dezember 2022 hatte von richtigem Winterwetter bis zu frühlingshaften Temperaturen alles zu bieten. Zum Monatsanfang war ein umfangreiches, von Russland bis nach Mittelskandinavien reichendes Hochdruckgebiet wetterbestimmend. Dabei gelangte mit nordöstlichen Winden wolkenreiche und zunehmend kältere Luft nach Norddeutschland. Wurde am 1.12. in Lengede noch 4 Grad erreicht, waren es zwei Tage später nur 0,7 Grad. Außerdem fiel in den ersten fünf Dezembertagen immer wieder Schnee, Schneegriesel oder Schneeregen.

Bereits am 2.12. lag an der Meteorologischen Station in Lengede eine dünne, durchbrochene Schneedecke. Am 5.12. sorgte dann ein Tief über Niedersachsen für längeren Schneefall, der in Lengede zu einer geschlossenen Schneedecke von 1 Zentimeter führte. Das Tief zog weiter nach Osten, dabei drehte der Wind auf westliche Richtungen und lenkte in den Folgetagen mildere Luft zu uns. Am 7. Dezember zeigte das Thermometer in Lengede eine Höchsttemperatur von 4,4 Grad und auch die Nächte waren wieder frostfrei.

Tief über Skandinavien

Ab dem 8.12. stellte sich die Wetterlage erneut um. Ein Tief über Skandinavien machte auf seiner Rückseite den Weg für arktische Polarluft frei. Damit begann ab dem 8.12. eine längere Frostperiode. Tagsüber herrschten am 9. und 10.12. noch leichte Plusgrade, ab dem 11. Dezember stellte sich jedoch Dauerfrost ein. Die nächtlichen Tiefstwerte lagen zu Beginn des zweiten Monatsdrittels bei minus 4 bis minus 7 Grad. Am Tage erwärmte sich die Luft zwischen dem 11. und 16.12. nur auf minus 2,0 bis minus 0,1 Grad.

Der kälteste Tag des ganzen Monats folgte am 18.12. (4. Advent) mit einer Tiefsttemperatur von minus 9,9 Grad und einem Höchstwert von minus 2,4 Grad. Der Erdboden war zu diesem Zeitpunkt 30 bis 35 Zentimeter tief durchgefroren. Die Tage waren aber nicht nur kalt, sondern auch sonnig. So zeigte sich beispielsweise die Sonne am 15. Dezember 5,6 Stunden am Himmel über Lengede. Eine solche anhaltende Frostperiode hat es im Advent schon seit Jahren nicht gegeben.

Milde Luft sorgt für Weihnachtstauwetter

Das Ende kam jedoch bereits am Montag nach dem 4. Advent. Ein Sturmtief westlich von Schottland schickte am 19.12. seine Fronten und auch wesentlich mildere Luft zu uns, die das Weihnachtstauwetter einleitete. Der Übergang erfolgte mit gefrierendem Regen und teils spiegelglatten Gehwegen. Am 19.12. stieg das Quecksilber bis zum Abend auf 6,2 Grad und am nächsten Tag sogar auf 10,7 Grad. Der Niederschlag fiel ausschließlich in flüssiger Form. Dabei kamen in Lengede in der Summe über 2 Tage 5,6 mm zusammen.

Der Frost verschwand relativ schnell aus dem Boden. Das regnerische Wetter setzte sich in der Weihnachtswoche fort. Am 22.12. wurde in Lengede 10,3 und am 23. Dezember sogar 15,9 Millimeter Regen gemessen. Dazu gab es Tagestemperaturen um 9 Grad und nächtliche Tiefstwerte um 6 Grad. Heiligabend regnete es auch. Die Höchsttemperatur lag bei 9,9 Grad und der Tiefstwert in der Heiligen Nacht bei 4,8 Grad. Der 1. Weihnachtstag bescherte uns in Lengede 8,3 Millimeter Regen, der 2. Weihnachtstag dann 2,7 Liter auf den Quadratmeter.

Zwischen den Jahren windiges und unbeständiges Wetter

Die Luft erwärmte sich am 1. Feiertag auf 10,2 und am 2. Feiertag bis auf 11,3 Grad. Dazu wehte ein mäßiger, teils frischer Südwestwind, der am 2. Weihnachtstag in Spitzenböen die Stärke 6 erreichte. Zwischen den Jahren setzte sich das windige und unbeständige Wetter fort. Am 28.12. wehte der frische Südwestwind in Böen mit Stärke 7. Die milde Luft dominierte in dem ganzen Zeitraum. So wurde am 29.12. in Lengede eine Höchsttemperatur von 12,0 Grad gemessen. Den Höhepunkt gab es am Silvestertag mit 17,6 Grad und einem 14 Grad warmen Jahreswechsel. Der Wind wehte an diesem letzten Tag des Jahres in Böen erneut mit Stärke 7.

Der Dezember war aufgrund des Winterwetters im Advent mit einer Mitteltemperatur von 2,5 Grad in Lengede um 0,5 Grad zu kalt. Es gab 14 Frosttage und 7 Eistage. Der Niederschlag summierte sich zu 66,9 Millimeter und schaffte damit 137 Prozent vom Mittel 1991 bis 2020. Die Sonne erfüllte ihr Soll dagegen nur zu 89 Prozent und zeigte sich 29,5 Stunden im Dezember. Es gab in Lengede 2 Tage mit einer Schneedecke, 20 trübe Tage, davon 13 ohne jeglichen Sonnenschein und einen Tag mit zeitweiligem Nebel.

Jahr war in Lengede zu warm und zu trocken

2023 war in Lengede mit einer Jahresmitteltemperatur von 11,5 Grad um 1,3 Grad zu warm und mit 488,4 Millimeter Niederschlag, entsprechend 77 Prozent vom Mittel, viel zu trocken. Die Sonne war 1947,1 Stunden am Himmel über Lengede zu sehen und sorgte mit 115 Prozent gegenüber dem Jahressoll für ein sonnenscheinreiches Jahr 2022. Abgerundet wird die Bilanz durch 61 Sommertage, 17 heiße Tage sowie 50 Frosttage und 7 Eistage. Die Dürre des Sommers wirkte sich extrem auf die Wasserbilanz aus. Potenziell konnten 2022 in Lengede 772,3 Millimeter Wasser verdunsten, während – wie schon aufgezählt – nur 488,4 Millimeter Wasser als Regen oder Schnee gefallen sind.

